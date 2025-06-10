Судьи на 9 лет и без преследования: как будет работать Трибунал против Путина

Расследование преступления агрессии России против Украины будет осуществлять специальный трибунал, созданный в рамках Расширенного частичного соглашения Совета Европы.

Как будет работать Спецтрибунал против России в материале РБК-Украина.

Его задача сосредоточиться исключительно на факте незаконного вторжения РФ, а не на военных преступлениях или преступлениях против человечности, которые будут рассматриваться отдельно в Международном уголовном суде или национальных юрисдикциях.

Преступление агрессии - это решение о применении силы вопреки Уставу ООН. Его называют "преступлением руководства", поскольку ответственность несет высшее военно-политическое руководство страны.

"Преступление агрессии связано с решением о применении вооруженной силы против другого государства с нарушением Устава ООН.

Оно считается "преступлением руководства", то есть касается тех, кто находится у власти и принял или способствовал принятию решения о начале войны", - объясняют в комментарии РБК-Украина в пресс-службе Совета Европы.

40 стран-участниц уже объявили о политической воле создать Трибунал. Впереди - длительный процесс ратификации в парламентах этих государств. Ожидается, что орган заработает не раньше 2026 года.

Ратификация

После ратификации состоится формирование состава суда: выберут 15 судей сроком на 9 лет и прокурора - на 7 лет без права переизбрания. К отбору допустят юристов с "высокой моральной репутацией", гражданство стран-членов не является обязательным.

Несмотря на перспективу обвинительного акта против Путина, привлечь его к ответственности особенно заочно пока он у власти, не получится.

"В случае с членами "тройки" обвинительное заключение не может быть утверждено, пока они остаются в должности. В таких случаях ордер на арест выдаваться не будет, а следственный судья будет обязан приостановить дело до тех пор, пока лицо не покинет должность", - отмечает исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву Марк Эллис в комментарии РБК-Украина.