"Важно выстоять до конца". Зеленский сказал, когда закончится война

Война России против Украины закончится в тот момент, когда удастся достичь справедливого мира. Украинцам нужно выстоять до конца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений.
"Когда закончится война? В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. Много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего - справедливый мир, так, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, кто отдал жизнь", - подчеркнул президент.
Он уточнил, что также обязательным условием для мира является справедливая ответственность за все, что совершила страна-агрессор. Когда этого удастся достичь, закончится война.
Глава государства обратил внимание, что переход к дипломатическому решению конфликта в том или ином формате не будет означать окончательное завершение войны. Поскольку у Украины уже был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Такая ситуация привела к полномасштабному вторжению.
"Это говорит о том, что война не была окончена. Очень важно нам в этот раз выстоять до конца", - объяснил Зеленский.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украине необходимы гарантии безопасности перед тем, как вернуться за стол переговоров.
Он добавил, что в случае отсутствия каких-либо гарантий для Украины россияне получат возможность подготовиться к повторному вторжению.
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