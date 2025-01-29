"Важливо вистояти до кінця". Зеленський сказав, коли закінчиться війна

"Коли закінчиться війна? У той момент, коли Україна зможе завоювати для себе справедливий мир. Багато всього. Хтось по-різному до цього ставиться. Насамперед - справедливий мир, так, щоб не забути всіх тих, кого з нами немає, хто віддав життя", - наголосив президент.

Він уточнив, що також обов'язковою умовою для миру є справедлива відповідальність за все, що зробила країна-агресор. Коли цього вдасться досягти, закінчиться війна.

Глава держави звернув увагу, що перехід до дипломатичного вирішення конфлікту в тому чи іншому форматі не означатиме остаточного завершення війни. Оскільки в України вже був заморожений конфлікт після окупації Криму та частин Донецької і Луганської областей. Така ситуація призвела до повномасштабного вторгнення.

"Це говорить про те, що війна не була закінчена. Дуже важливо нам цього разу вистояти до кінця", - пояснив Зеленський.