В США раскрыли детали подготовки украинцев к контрнаступлению

Глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что от контрнаступления Украины не стоит ожидать скорых результатов. Однако подготовка к нему была сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

По его словам, международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп для контрнаступления Украины, включая более 63 000 военнослужащих. При этом Украина все еще сдерживает значительное количество боевой мощи, медленно и сознательно пробиваясь через российскую оборону.

Он отметил, что несмотря на то, что у русских также было время на подготовку обороны, они столкнулись со значительными проблемами: плохой подготовкой, оснащением и моральным духом. Проблем добавило и беспорядки, вызванные восстанием Пригожина.

"На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано совершать такой вывод... Это будет долго. Это будет тяжело. Это будет кроваво", - сказал Милли.

Однако он считает, что главной проблемой, которая сейчас вызывает украинские жертвы, являются минные поля, а не российская авиация.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные продолжают движение сразу на нескольких направлениях в рамках своего контрнаступления на фронте, которое длится более месяца. Ранее президент Украины Владимир Зеленский после двух недель контрнаступления признался, что прогресс "медленнее, чем хотелось бы". В частности, он решил не скрывать, что контрнаступление ВСУ могло начаться раньше. А сейчас он "замедлен" укрепленной русской обороной.

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