Важно, чтобы Трамп не оказался в ловушке, расставленной Путиным, - нардеп

Важно, чтобы президент США Дональд Трамп не оказался в ловушке, расставленной российским диктатором Владимиром Путиным. Ведь глава Кремля хочет разрушить трансатлантическое и европейское единство.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал народный депутат, глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
"Сейчас радуется только Путин. Его задача - это разрушить единство, стабильность внутри Европы и трансатлантическую. Поэтому он радуется этому. Это надо понимать. Надо, чтобы сам президент США не оказался в ловушке, расставленной Путиным", - сказал Мережко.
Он отметил, что Украина должна работать дальше и верить, усиливать и единство с США, и внутри Европы, и внутри страны.
"Зеленский не только президент, он стал символом нашего сопротивления в глазах всего мира. Мы понимаем, что этот нарратив о выборах во время войны до снятия военного положения это через кого-то в администрации Трампа продвигает Путин, и возможно это является частью той сделки, которую Путин пытается сделать с Трампом. И надо объяснять почему это опасно. Трамп должен это понять", - подчеркнул нардеп.
Напомним, сегодня СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки всей военной помощи Украине.
Решение касается боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, включая поставки, согласованные, при каденции американского президента Джо Байдена.
Позже премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал прекращение военной помощи Украине со стороны США. Он отметил, что сообщения с границы, которые поступают из польского хаба в Ясенке, подтверждают информацию о решении Белого дома.
Тем временем спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что остановка поставок американского оружия в Украину является временной паузой. Украина и США должны заключить соглашение о полезных ископаемых.
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