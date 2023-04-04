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Важный шаг. Зеленский отреагировал на резолюцию ООН по правам человека в Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Резолюция Совета ООН по правам человека насчет Украины является важным шагом для привлечения России к ответственности за ее агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Глава государства подчеркнул, что приветствует продление мандата Независимой международной комиссии ООН расследовать преступления РФ против прав человека, которое закрепила резолюция.

"Это еще один важный шаг по обеспечению ответственности государства-агрессора. Благодарен всем государствам - членам Совета ООН по правам человека, поддержавшим это решение", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня, 4 апреля, Совет ООН по правам человека поддержал резолюцию "Ситуация с правами человека в Украине в результате российской агрессии".

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Владимир ЗеленскийООНВойна России против Украины