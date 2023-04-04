Важливий крок. Зеленський відреагував на резолюцію ООН з прав людини в Україні

Резолюція Ради ООН з прав людини щодо України є важливим кроком для притягнення Росії до відповідальності за її агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.
Глава держави наголосив, що вітає продовження мандату Незалежної міжнародної комісії ООН розслідувати злочини РФ проти прав людини, яке закріпила резолюція.
"Це ще один важливий крок щодо забезпечення відповідальності держави-агресора. Вдячний усім державам - членам Ради ООН з прав людини, які підтримали це рішення", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, Рада ООН з прав людини підтримала резолюцію "Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".
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