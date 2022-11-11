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Важный шаг. Макрон приветствовал возвращение Херсона

Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эммануель Макрон поздравил украинцев с освобождением Херсона и назвал это событие важным шагом к восстановлению их суверенных прав.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Франции.

"Поздравляю с возвращением Херсона в Украину, это важный шаг к полному восстановлению ее суверенных прав. Франция и дальше будет поддерживать Украинцев и Украинок", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера украинские военные освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян. А сегодня подразделения украинских военных зашли в Херсон.

Также Макрон ранее заявил, что Европе нужно создать новую архитектуру безопасности после окончания войны в Украине. Также необходимо усилить контроль над вооружением.

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ХерсонВооруженные силы УкраиныЭммануэль Макрон