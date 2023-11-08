Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно

Отчет Еврокомиссии. Что это и для чего нужно?

Европейская комиссия систематически обнародует отчет об оценке прогресса стран-кандидатов на их пути в реализации реформ, являющихся частью членства в ЕС. Этот документ называется Enlargement Package ("Пакет расширения") и принимается ежегодно.

Этот документ содержит сообщения о расширении, где обнародуется не только оценка стран-кандидатов на их пути в ЕС, но и реформы, которые еще предстоит провести, и предложения по дальнейшим шагам. В этом году Украина была впервые добавлена в этот Пакет.

Сегодня с обнародованием документа ожидается детальная оценка выполнения нашей страной семи рекомендаций, которые были предоставлены Киеву вместе с принятием решения дать Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Сначала анонсировалось, что отчет будет обнародован в начале октября, но сроки постоянно менялись по разным причинам. Наконец, сегодня Еврокомиссия официально даст свою оценку.

Отметим, что документ касается не только Украины, но и других кандидатов на вступление в ЕС, а именно: Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Турции, Грузии и Молдовы.

Последняя получила девять условий для начала переговоров о членстве, включая борьбу с организованной преступностью, и может получить условную положительную рекомендацию вместе с Украиной. При этом прогнозы по Грузии не столь перспективны. Официальные лица ЕС считают, что страна не выполнила 12 условий, предоставленных ей для получения кандидатства.

Впрочем, брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Грузия завтра получит статус кандидата на вступление в ЕС с определенными условиями.

Семь требований от ЕС. Все ли выполнены?

После выполнения всех семи рекомендаций должны начаться переговоры по вступлению в Евросоюз. Эти семь требований Украина получила еще в июне 2022 года, когда Европейский совет предоставил нашей стране статус кандидата.

В частности, Брюссель ожидает от Киева выполнения семи блоков реформ, которые касаются:

реформы Конституционного суда,

дальнейшего воплощения судебной реформы,

борьбу с коррупцией и усиление антикоррупционных органов,

борьбу с отмыванием денег,

ослабление влияния олигархов,

гармонизацию аудиовизуального законодательства с европейскими,

изменения в законодательстве о нацменьшинствах.

В июне этого года в ЕС объявили свою первую устную оценку Украине как стране-кандидату. Тогда там отметили, что наша страна справилась с двумя шагами из семи, предложенных Еврокомиссия. Хотя перед этим премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на правительственном уровне якобы было выполнено все семь рекомендаций.

Как следует из отчета по Украине - внутреннему документу Еврокомиссии, оказавшемуся в распоряжении "Радио Свобода", ЕК считает, что Украина выполнила 4 из 7 критериев:

внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда;

завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и создание Высшей квалификационной комиссии судей;

соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрении стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

реформа медиаотрасли - приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

В то же время другие три критерия - борьба с коррупцией, ограничение влияния олигархов и законодательство по нацменьшинствам - сопровождаются рекомендациями по дальнейшему исполнению.

При этом Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Еврокомиссия может рекомендовать странам-членам ЕС начать официальные переговоры по вступлению Украины после выполнения всех 7 критериев.

По данным издания, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины, нужно принять реформы и изменить законодательство о нацменьшинствах, борьбе с коррупцией, а также деолигархизации и лоббировании.

Ожидание Украины от отчета

Накануне в украинском правительстве призвали не завышать ожидания от отчета Еврокомиссии. С таким заявлением выступила вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

"Отчет, который будет опубликован завтра, расскажет о прогрессе Украины и даст понимание дальнейших шагов. Но формулировки будут сдержанными", - сказала она и добавила, что окончательное решение об открытии переговоров ЕС будет принимать в декабре, а завтрашний отчет будет "лишь основой".

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который отправился в Брюссель для переговоров, намекнул на "положительные решения Еврокомиссии".

Он отметил, что "если не случится никаких форс-мажоров", то вступительные переговоры начнутся в декабре. При этом Кулеба прокомментировал слухи о том, что наша страна "выполнила всего четыре из семи рекомендаций ЕК". По его словам, Брюссель "не мыслит такими категориями как одна из семи или две из семи".

Что интересно, на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Верховной раде Украины, отметила, что Киев выполнил свои задачи на 90%.

Не конечный результат и "палки в колеса"

Отметим, что получение сегодня рекомендации от ЕК далеко не ставит точку в вопросе переговоров о вступлении. Ведь потом необходимо будет еще решение Европейского Совета о начале переговоров. Его, как ожидается, могут принять в декабре этого года.

При этом некоторые европейские политики уже выступили с заявлениями, прямо означающими, что Украине могут воспрепятствовать вступлению в ЕС. В частности, об этом высказался Балаш Орбан, являющийся политическим советником венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Он пригрозил, что Венгрия наложит вето на следующем саммите ЕС в декабре, где лидеры европейских правительств еще должны ратифицировать рекомендации ЕК. Причиной тому - недавно принятый в Украине языковой закон, обязывающий меньшинства, не только венгерские, получать не менее 70% образования на украинском языке. Орбан считает, что из-за этого закона дети, растущие в венгерскоязычной семье в Украине, "будут сильно отставать в школе".

Когда Украина может вступить в ЕС: прогнозы

Недавно амбициозным планом вступления Украины в ЕС поделилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которая ранее отметила, что Киев в этом году не выполнит все рекомендации, но переговоры о вступлении все равно должны начаться в декабре.

Она считает, что наша страна сможет стать членом блока в течение двух лет. Подобные ожидания есть в правительстве и о них лично заявлял президент Владимир Зеленский.

Впрочем, некоторые официальные лица в ЕС имеют более осторожные оценки. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, которая заявляла, что "нет четких сроков по членству Украины".

В свою очередь

высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, "Украина подтолкнула очередь на вступление в ЕС" и благодаря ей этот процесс будет двигаться быстрее.

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