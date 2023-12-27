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Важные изменения. Как украинским детям поступить в среднюю школу в Чехии

Фото: Украинские ученики за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В общеобразовательных чешских школах обучается более 37 тысяч детей-беженцев. Для тех, кто будет переходить в средние классы, вводится новая процедура подачи документов.

Как и когда нужно будет подавать заявку, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

С 1 января 2024 года в Чехии вступает в силу новый закон о поступлении в средние школы. Заявку на обучение можно будет подать онлайн. Но остается возможность сделать это и физически.

Для того, чтобы подать заявку на поступление онлайн, у родителей ребенка должна быть электронная идентификация. Ее следует сделать заранее. У тех украинцев, которые ранее подавали заявки на гуманитарную помощь онлайн, уже есть этот инструмент. Он подходит и для онлайн-заявки в школу.

Самый распространенный вид электронной идентификации – "мобильный ключ" (Mobilní key eGovernmentu). Более простым вариантом электронной идентификации является банковская ID, которую можно быстро сделать.

Отмечается, что среди плюсов онлайн заявки – экономия времени и денег. Также в формуляре можно выбрать среднее учебное заведение из списка. Онлайн-заявку можно заполнять постепенно и добавлять детали позже. Приглашение на экзамены также придет в электронном виде.

Подача заявлений в средние школы в Чехии проходит в два тура. До 30 ноября 2023 года принимали заявления на образовательные направления с тестом на способности. Максимально можно было подать 2 заявления. Если их подали в бумажном виде, в электронной заявке их нужно указать приоритетными.

В течение 1 февраля – 20 февраля 2024 можно подать максимум три заявления на остальные направления.

Во втором туре заполняют заявки только те дети, которые не были приняты ни в одну из школ в первом туре.

Напомним, мы писали, что работу украинских ассистентов учителя в чешских школах и дальше будут финансировать. Среди условий финансирования украинских помощников – количество украинских детей в детсадах и общеобразовательных школах должно быть не менее 10.

Раньше мы рассказывали, что будет с украинцами в Чехии после 2025 года. Власть позволит остаться тем, кто захочет.

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