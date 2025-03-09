Важное соглашение для обороны. Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T

"Защита украинского неба и городов - наш приоритет. Подписанное соглашение открывает путь к большим индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской противовоздушной обороны", - подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что Меморандум также предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое.

"Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир - на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны", - подчеркнул министр.

Умеров подытожил, что Минобороны продолжает развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему.