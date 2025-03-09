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Важное соглашение для обороны. Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence. Это производитель системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Защита украинского неба и городов - наш приоритет. Подписанное соглашение открывает путь к большим индустриальным проектам, которые позволят усилить способности украинской противовоздушной обороны", - подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.

 

Он отметил, что Меморандум также предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое.

"Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир - на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны", - подчеркнул министр.

Умеров подытожил, что Минобороны продолжает развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему.

Напомним, что ранее сегодня ВСУ показали дрон-ружье Lucky Strike, которое может уничтожать вражеские беспилотники.

Кроме того, на днях Умеров сообщил, что Нидерланды выделят финансовую помощь на дроны для Украины. Сейчас идет речь о 700 миллионах евро.

Мы также писали, что на днях Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории.

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Рустем Умеров