Важное единство. В ЕС рассказали о подготовке 19-го пакета санкций против РФ

"Сейчас мы интенсивно работаем над 19 пакетом санкций против России. Действующие санкции действуют, ведь российская экономика не лучше с ними справляется", - отметила Каллас.

По ее словам, экономические ограничения против российского "теневого флота" уменьшили доходы России от транспортировки нефти через Балтийское и Черное моря на 30 процентов только в течение недели.

"Таким образом, РФ потеряла миллиарды доходов из-за санкций ЕС. Эти деньги больше не доступны для продолжения финансирования российской военной машины", - добавила верховный представитель ЕС по внешним отношениям.

По словам Каллас, в новом пакете санкций могут появиться новые ограничения против российского энергетического и финансового секторов.

"Мы рассматриваем различные варианты. Но в конце концов, нам нужно единство между 27 государствами-членами ЕС", - добавила она.