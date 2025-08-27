RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Важное единство. В ЕС рассказали о подготовке 19-го пакета санкций против РФ

Фото: Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны-члены Европейского Союза интенсивно работают над новым пакетом санкций против России, но для его принятия и эффективной работы требуется единство ЕС.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешним отношениям Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Сейчас мы интенсивно работаем над 19 пакетом санкций против России. Действующие санкции действуют, ведь российская экономика не лучше с ними справляется", - отметила Каллас.

По ее словам, экономические ограничения против российского "теневого флота" уменьшили доходы России от транспортировки нефти через Балтийское и Черное моря на 30 процентов только в течение недели.

"Таким образом, РФ потеряла миллиарды доходов из-за санкций ЕС. Эти деньги больше не доступны для продолжения финансирования российской военной машины", - добавила верховный представитель ЕС по внешним отношениям.

По словам Каллас, в новом пакете санкций могут появиться новые ограничения против российского энергетического и финансового секторов.

"Мы рассматриваем различные варианты. Но в конце концов, нам нужно единство между 27 государствами-членами ЕС", - добавила она.

 

Что известно о 19-м пакете санкций против РФ

Напомним, ранее стало известно, что Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.

На фоне этого процесса Украина передала Брюсселю свои предложения относительно того, что должно быть включено в новый список ограничительных мер, сообщил уполномоченный по вопросам санкций Владислав Власюк.

Отмечается, что 19-й пакет санкций, который должен быть представлен уже в сентябре, направлен на "теневой флот" и компании, которые помогают России обходить ограничения.

Наиболее болезненными для Москвы могут быть вторичные санкции - против компаний или стран, которые ведут бизнес с РФ, но реальное влияние на экономику Кремля создают США.

ЕвросоюзРоссийская Федерация