Тяжеловес, который "разносил" Дюбуа, дал прогноз на его бой с Усиком

Усик - Дюбуа 2: прогноз от Кевина Лерены

Накануне своего поединка против Лоуренса Околи, который также состоится на вечере бокса в Лондоне, Лерена оценил шансы Усика и Дюбуа в "поединке века".

"Это бой 50 на 50. Так говорят часто, но здесь это действительно так. Один - очень мощный, точный панчер с хорошим джебом, его уверенность сейчас на максимуме. Другой - настоящий мастер, один из лучших технических боксеров нашего поколения", - говорит боксер.

По словам Кевина, "если Даниэль не сможет нанести вред Усику в первые 6-8 раундов, то победитель будет очевиден - это Усик".

"Тем не менее, в начале боя Дюбуа будет очень опасным. Его удары - тяжелые, джеб - авторитетный. Усик должен это нейтрализовать и заставить соперника ошибаться. Но это действительно 50 на 50", - добавил он.

Отметим, что Лерена хорошо знает возможности Дюбуа. В 2022 году он трижды отправлял британца в нокдаун, однако в итоге проиграл техническим нокаутом.