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Тяжелоатлетка Конотоп получила травму во время Олимпиады-2024

Фото: украинская спортсменка Камила Конотоп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп получила травму во время выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Конотоп заявила на первую попытку в рывке самый высокий вес среди всех участников - 104 кг. Уверенно справившись со штангой, спортсменка сразу побила на тот момент олимпийский рекорд и возглавила общую таблицу.

Однако во второй попытке украинка решила поднять планку на два килограмма. Начав поднимать снаряд, Конотоп уже на первых секундах почувствовала боль в задней поверхности бедра и прекратила попытку.

По итогам первого рывка Конотоп стала 5-й, однако пока не известно будет ли украинка продолжать участие.

Обновлено в 17:44.

Камила Конотоп все же продолжила борьбу в Олимпиаде-2024 в тяжелой атлетике. Она вышла на первую попытку в толчке - и удачно выполнила попытку на 123 кг.

Украинка уже гарантированно финиширует в топ-8 лучших. Однако соревнования еще продолжаются.

Олимпиада-2024

Напомним, что вчера завершился 7-й день летней Олимпиады, которая в этом году происходит в столице Франции. В частности, Украина пополнила коллекцию наград золотой медалью в боксе. Александр Хижняк стал четвертым олимпийским чемпионом по Украине.

Подробнее об итогах седьмого дня и позиции команд в медальном зачете, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Олимпиада 2024