Важкоатлетка Конотоп отримала травму під час Олімпіади-2024

Конотоп заявила на першу спробу у ривку найвищу вагу серед усіх учасників - 104 кг. Впевнено впоравшись зі штангою, спортсменка відразу побила на той момент олімпійський рекорд і очолила загальну таблицю.

Однак у другій спробі українка вирішила підняти планку на два кілограми. Почавши піднімати снаряд, Конотоп вже на перших секундах відчула біль у задній поверхні стегна і припинила спробу.

За підсумками першого ривку Конотоп стала 5-ю, однак наразі не відомо чи буде українка продовжувати участь.

Оновлено о 17:44.

Каміла Конотоп все ж продовжила боротьбу в Олімпіаді-2024 у важкій атлетиці. Вона вийшла на першу спробу у поштовху - та вдало виконала спробу на 123 кг.

Українка уже гарантовано фінішує у топ-8 найкращих. Однак змагання ще тривають.