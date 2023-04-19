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Тяжелые травмы, переломы. ДБР расследует избиение военного офицером на Волыни

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Среда 19 апреля 2023 14:18
Тяжелые травмы, переломы. ДБР расследует избиение военного офицером на Волыни Фото: ДБР расследует избиение военного офицером на Волыни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В городе Владимир на Волыни офицер избил военнослужащего. Государственное бюро расследований начало расследование.

Об этом рассказала спикер теруправления ДБР во Львове Татьяна Муравель, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сейчас военнослужащий находится в больнице. Ему диагностировали черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы и перелом носа.

"Травмированного обнаружили 9 апреля, через сутки после избиения. По показаниям потерпевшего, такие повреждения ему нанес офицер воинской части", - отметила пресс-секретарь ГБР.

Согласно санкции статьи о превышении военным должностным лицом власти во время действия военного положения, офицеру грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в сети недавно распространилось видео на котором офицер избил срочника в Ивано-Франковске. Позже первого отстранили от службы. Также установлены и другие случаи издевательств со стороны офицера.

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