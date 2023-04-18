Избиение срочника в Ивано-Франковске: офицера Нацгвардии отстранили

Офицера одной из воинских частей в Ивано-Франковске, который избил срочника, отстранили от служебных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальницы группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Алину Новикову в комментарии "Суспільному" .

По ее словам, руководство Западного теруправления Нацгвардии, как и все общество, "возмущено действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска в отношении солдата срочной службы".

Так, теруправление ГБР во Львове уже начало служебную проверку по этому факту.

Новикова подчеркнула, что в современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека, в частности военного.

Она также отметила, что руководство Западного теруправления оказывает всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера.

РБК-Украина сообщало, что в сети распространили видео, на котором офицер избил срочника.

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