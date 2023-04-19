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Важкі травми, переломи. ДБР розслідує побиття військового офіцером на Волині

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Середа 19 квітня 2023 14:18
Важкі травми, переломи. ДБР розслідує побиття військового офіцером на Волині Фото: ДБР розслідує побиття військового офіцером на Волині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Володимир на Волині офіцер побив військовослужбовця. Державне бюро розслідувань почало розслідування.

Про це розповіла речниця теруправління ДБР у Львові Тетяна Муравель, пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі військовослужбовець перебуває у лікарні. Йому діагностували черепно-мозкову травму, численні гематоми і перелом носа.

"Травмованого виявили 9 квітня, через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, таких ушкоджень йому завдав офіцер військової частини", - зазначила речниця ДБР.

Відповідно до санкції статті щодо перевищення військовою службовою особою влади під час дії воєнного стану, офіцеру загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в мережі нещодавно поширилось відео на якому офіцер побив строковика в Івано-Франківську. Пізніше першого відсторонили від служби. Також встановлено й інші випадки знущань з боку офіцера.

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