Ваучеры, трудоустройство и открытие ФЛП: что служба занятости может предложить ВПЛ
В начале весны этого года изменился порядок назначения социальной помощи людям со статусом внутренне переселенного лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
Согласно изменениям, после назначения помощи трудоспособные члены семьи должны выбрать один из способов содействия своей занятости:
- трудоустроиться;
- зарегистрироваться как ФЛП;
- подать заявку на участие в грантовой программе с целью получения средств на создание или развитие собственного бизнеса;
- подать заявку на получение ваучера на обучение;
- встать на учет в центре занятости.
В центре занятости граждане, зарегистрированные безработными, имеют возможность:
- пройти бесплатное профессиональное обучение. В частности, получить ваучер на обучение - документ, позволяющий бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию по перечню из 124 профессий и специальностей;
- получить грант на создание или развитие бизнеса.
Предлагается две программы, которыми могут воспользоваться ВПЛ:
- "Собственное дело" - размер микрогрантов составляет от 50 до 250 тысяч гривен;
- Грант для ветеранов - предусматривает три варианта предоставления грантов на суммы, которые не могут превышать 250 тысяч гривен, 500 тысяч гривен и 1 млн гривен соответственно.
Кроме того, находясь на учете в центре занятости во время военного положения, в течение 90 дней граждане могут получать пособие по безработице.
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