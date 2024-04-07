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Ваучеры, трудоустройство и открытие ФЛП: что служба занятости может предложить ВПЛ

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 19:03
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Ваучеры, трудоустройство и открытие ФЛП: что служба занятости может предложить ВПЛ Фото: ВПЛ могут получить помощь от службы занятости (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В начале весны этого года изменился порядок назначения социальной помощи людям со статусом внутренне переселенного лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

Согласно изменениям, после назначения помощи трудоспособные члены семьи должны выбрать один из способов содействия своей занятости:

  • трудоустроиться;
  • зарегистрироваться как ФЛП;
  • подать заявку на участие в грантовой программе с целью получения средств на создание или развитие собственного бизнеса;
  • подать заявку на получение ваучера на обучение;
  • встать на учет в центре занятости.

В центре занятости граждане, зарегистрированные безработными, имеют возможность:

  • пройти бесплатное профессиональное обучение. В частности, получить ваучер на обучение - документ, позволяющий бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию по перечню из 124 профессий и специальностей;
  • получить грант на создание или развитие бизнеса.

Предлагается две программы, которыми могут воспользоваться ВПЛ:

  • "Собственное дело" - размер микрогрантов составляет от 50 до 250 тысяч гривен;
  • Грант для ветеранов - предусматривает три варианта предоставления грантов на суммы, которые не могут превышать 250 тысяч гривен, 500 тысяч гривен и 1 млн гривен соответственно.

Кроме того, находясь на учете в центре занятости во время военного положения, в течение 90 дней граждане могут получать пособие по безработице.

Мы сообщали, что в Украине с 1 апреля 2024 года произойдет ряд важных изменений. РБК-Украина в материале собрала главные изменения апреля.

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