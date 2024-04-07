Ваучеры, трудоустройство и открытие ФЛП: что служба занятости может предложить ВПЛ

В начале весны этого года изменился порядок назначения социальной помощи людям со статусом внутренне переселенного лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости .

Кроме того, находясь на учете в центре занятости во время военного положения, в течение 90 дней граждане могут получать пособие по безработице.

Предлагается две программы, которыми могут воспользоваться ВПЛ:

Согласно изменениям, после назначения помощи трудоспособные члены семьи должны выбрать один из способов содействия своей занятости:

Мы сообщали, что в Украине с 1 апреля 2024 года произойдет ряд важных изменений. РБК-Украина в материале собрала главные изменения апреля.

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