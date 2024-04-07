Ваучери, працевлаштування та відкриття ФОП: що служба зайнятості може запропонувати ВПО

Фото: ВПО можуть отримати допомогу від служби зайнятості (Getty Images)

Напочатку весни цього року змінився порядок призначення соціальної допомоги людям зі статусом внутрішньо переселеної особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.

Відповідно до змін, після призначення допомоги працездатні члени родини мають обрати один зі способів сприяння своїй зайнятості: працевлаштуватись;

зареєструватись як ФОП;

подати заявку на участь у грантовій програмі з метою отримання коштів на створення або розвиток власного бізнесу;

подати заявку на отримання ваучера на навчання;

стати на облік у центрі зайнятості. У центрі зайнятості громадяни, які є зареєстрованими безробітними, мають можливість: пройти безоплатне професійне навчання. Зокрема, отримати ваучер на навчання - документ, що дає змогу безоплатно підвищити кваліфікацію або отримати нову професію за переліком зі 124 професій і спеціальностей;

отримати грант на створення або розвиток бізнесу. Пропонується дві програми, якими можуть скористатись ВПО: “Власна справа” - розмір мікрогрантів становить від 50 до 250 тисяч гривень;

Грант для ветеранів - передбачає три варіанти надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень та 1 млн гривень відповідно. Крім того, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості під час воєнного стану, протягом 90 днів громадяни мають змогу отримувати допомогу по безробіттю.