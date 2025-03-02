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"Война кажется еще более абсурдной". Папа Римский из больницы призвал молиться за Украину

Ватикан, Воскресенье 02 марта 2025 17:31
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"Война кажется еще более абсурдной". Папа Римский из больницы призвал молиться за Украину Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Папа Римский Франциск обратился к верующим из больницы. В своем обращении он призвал молиться за мир и за "страдающую Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Франциск поделился коротким комментарием евангельского чтения и отметил, что с больничной койки еще более остро чувствует абсурдность войны.

"Отсюда война кажется еще более абсурдной. Помолимся за страждущую Украину, за Палестину, Израиль, Ливан, Мьянму, Судан, Киву", - призвал он.

Болезнь Папы Римского

Напомним, что 14 февраля стало известно, что Папу Римского Франциска госпитализировали в римскую больницу "Джемелли" из-за проблем с дыханием, которые длились несколько дней. Сначала ему ставили диагноз бронхит, но впоследствии обнаружили пневмонию обоих легких.

СМИ сообщали, что понтифик особенно уязвим к инфекциям легких, в частности пневмонии, которая может быть вызвана вирусами. Это связано с тем, что в молодости он перенес плеврит и частичную операцию по удалению легкого.

Вчера стало известно, что у Папы Римского резко ухудшилось состояние здоровья. Его перевели на искусственную вентиляцию легких.

Однако уже сегодня пресс-служба Ватикана сообщила, что ночь для Папы Римского прошла спокойно и сейчас состояние его здоровья остается стабильным.

Заметим, что ранее мы писали о том, может ли Папа Римский "отречься от престола" из-за болезни. Детали читайте в материале РБК-Украина.

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