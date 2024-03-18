Главаря "ЛНР" Пасечника будут судить за проведение "выборов" в оккупации

Стоит отметить, что в тексте не указано имя и фамилия, однако речь идет о так называемой должности "главы ЛНР", которую сейчас занимает Леонид Пасечник.

Детали дела

Расследованием установлено, что с 1 по 10 сентября 2023 года в соответствии с законодательством РФ и "ЛНР" на оккупированных территориях Луганской области состоялись незаконные "выборы депутатов народного совета и депутатов представительных органов муниципальных образований "ЛНР" первого созыва".

23 сентября прошлого года фигурант был переизбран на должность "главы ЛНР" по представлению российского диктатора Владимира Путина и присягнул на верность конституции РФ и псевдореспублике. Вступил в должность "руководителя".

Фото: Главарь "ЛНР" (lug.gp.gov.ua)

Фигурант продолжает вести активную антиукраинскую деятельность на территории псевдореспублики. Систематически участвует в пропагандистских медийных кампаниях кремля.

Что ему грозит

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении главаря "ЛНР". Ему инкриминируется участие в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории, публичные призывы к их проведению и добровольное избрание в незаконный орган власти.

Пасечнику грозит до 10 лет лишения свободы. Также в прокуратуре отметили, что Пасечник вместе с представителями РФ ранее создал условия для аннексии Луганской области путем проведения фиктивного "референдума" и подписания договора о "присоединении" региона к России.

За совершение ряда преступлений против основ нацбезопасности Украины другой обвинительный акт в отношении него ранее был направлен в суд.

Приговоры для других топ-коллаборантов

В июне прошлого года суд приговорил "глава Запорожской области" Евгения Балицкого к 15 годам лишения свободы.

Аналогичный термин получил и "глава Херсонской области" Владимир Сальдо.

Также прокуратура сообщала о передаче обвинительного акта по главарю "ДНР" Денису Пушилину.