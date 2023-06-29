Суд заочно вынес приговор гауляйтеру Запорожья Балицкому

На основе доказательной базы суд назначил наказание гауляйтеру Запорожья Евгению Балицкому в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет СБУ, бывший народный депутат от запрещенной партии "Оппозиционный блок" в начале полномасштабного вторжения России одним из первых публично поддержал врага. После этого россияне назначили его гауляйтером на захваченной территории южного региона.

"Чтобы заставить работников местного самоуправления признать "полномочия" коллаборанта, рашисты угрожали людям репрессиями и физической расправой. Несогласных заключали в российские застенки, где пострадавших подвергали жестоким пыткам", - добавляет СБУ.

После назначения на "должность" Балицкий приступил к выполнению российских указаний по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Также коллаборационист занимался организацией местного псевдореферендума по "присоединению" Запорожской области к Российской Федерации. Во время его руководства "избиркомы" фальсифицировали результаты "голосования" в пользу страны-оккупанта.

"После фейкового плебисцита Балицкий обратился к президенту РФ с просьбой "признать" регион как новый субъект Российской Федерации. Затем, 30 сентября 2022 года, на "торжественном" мероприятии в Кремле он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав России", - пишет СБУ.

Гауляйтер был признан виновным по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 110 - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время гауляйтер находится на временно оккупированной территории. Продолжаются меры по его привлечению к ответственности.