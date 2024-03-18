Ватажка "ЛНР" Пасічника судитимуть за проведення "виборів" в окупації

Варто зазначити, що в тексті не вказано ім'я та прізвище, проте йдеться про так звану посаду "глави ЛНР", яку наразі обіймає Леонід Пасічник.

Деталі справи

Розслідуванням встановлено, що з 1 по 10 вересня 2023 року відповідно до законодавства РФ і "ЛНР" на окупованих територіях Луганської області відбулися незаконні "вибори депутатів народної ради і депутатів представницьких органів муніципальних утворень "ЛНР" першого скликання".

23 вересня минулого року фігурант був переобраний на посаду "глави ЛНР" за поданням російського диктатора Володимира Путіна і присягнув на вірність конституції РФ і псевдореспубліці. Вступив на посаду "керівника".

Фото: Ватажок "ЛНР" (lug.gp.gov.ua)

Фігурант продовжує вести активну антиукраїнську діяльність на території псевдореспубліки. Систематично бере участь у пропагандистських медійних кампаніях кремля.

Що йому загрожує

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо ватажка "ЛНР". Йому інкримінується участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, публічні заклики до їхнього проведення та добровільне обрання до незаконного органу влади.

Пасічнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Також у прокуратурі зазначили, що Пасічник разом із представниками РФ раніше створив умови для анексії Луганської області шляхом проведення фіктивного "референдуму" та підписання договору про "приєднання" регіону до Росії.

За вчинення низки злочинів проти основ нацбезпеки України інший обвинувальний акт щодо нього раніше було направлено до суду.

Вироки для інших топ-колаборантів

У червні минулого року суд засудив "голову Запорізької області" Євгена Балицького до 15 років позбавлення волі.

Аналогічний термін отримав і "голова Херсонської області" Володимир Сальдо.

Також прокуратура повідомляла про передачу обвинувального акта щодо ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.