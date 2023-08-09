Посягал на суверенитет Украины. Дело главаря "ДНР" Пушилина передали в суд
Главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина заочно будут судить. Ему инкриминируют коллаборационизм и посягательство на суверенитет Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Детали дела
24 февраля 2022 года, под предлогом "защиты "ДНР", армия РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
Отмечается, что во время него был нарушен суверенитет Украины, уничтожены десятки населенных пунктов и по настоящее время продолжаются убийства и террор мирного населения.
Роль Пушилина в агрессии против Украины
В сентябре 2022 года главарь боевиков "ДНР" созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "республики". На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый закон "о референдуме "ДНР" по вопросу вхождения в состав РФ".
"В конце концов, подписанный "главой" ничтожный акт вступил в силу, а на временно оккупированных территориях проведено незаконное "народное волеизъявление", - говорится в сообщении.
Фото: Путин и Пушилин (don.gp.gov.ua)
Уже 30 сентября 2022 года обвиняемый подписал с российским диктатором Владимиром Путиным "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав федерации якобы на правах субъекта.
Что Пушилину грозит за совершенное
В суд направлено обвинительное заключение в отношении Пушилина, его обвиняют в:
- Посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- Коллаборационистской деятельности.
За вышеуказанные действия ему грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 10-15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.
Дела предателей и коллаборантов, уже переданных в украинские суды
Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении российского пропагандиста и идеолога русского мира. Он призвал уничтожить Украину и украинцев.
Также пропагандиста Анатолия Шария и бывшего главу полиции Винницкой области Антона Шевцова будут судить за государственную измену. Они сотрудничали с ФСБ.
Бывший глава Крымского управления Службы безопасности Олег Кулинич предстанет перед судом. Он, по версии следствия, работал на российских спецслужбах.
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