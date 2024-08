В Вашингтон прилетели особожденные в рамках обмена с РФ американцы (видео)

Американский президент встретил их на аэродроме. Кроме того, освобожденных из российских застенок сограждан встретила также вице-президент Камала Харрис.

Join @VP and me as greet Americans freed from Russia at Joint Base Andrews. https://t.co/0B5iOzYKk0 — President Biden (@POTUS) August 2, 2024