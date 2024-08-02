RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Вашингтон прилетели особожденные в рамках обмена с РФ американцы (видео)

Фото: Джо Байден и Камала Гаррис встречают освобожденных из российской тюрьмы американцев (скрин с видео twitter.com/POTUS)
Автор: Владимир Костырин

На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона сел самолет с освобожденными в России гражданами США в рамках большого обмена. На борту находились журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашова, и бывший морской пехотинец Пол Вилан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслицию Белого дома и Twitter президента США Джо Байдена.

Американский президент встретил их на аэродроме. Кроме того, освобожденных из российских застенок сограждан встретила также вице-президент Камала Харрис.

На обнародованных СМИ кадрах можно увидеть, как Гершковича, Вилана и Курмашову обнимают их близкие, родные и топ-чиновники.

Обмен заключенными между РФ и Западом

Напомним, 1 августа произошел большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией с одной стороны и США и Германией с другой. В общей сложности страны обменяли 24 заключенных.

Ранее издание The Insider обнародовало подробный список имен, которые отдала и получила РФ в рамках масштабного обмена с Западом.

Подробнее об этом обмене, который назвали крупнейшим со времен "холодной войны", и о том, приблизил ли он как-то окончание войны РФ против Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее мы сообщали, что в сети уже появилось видео обмена заключенными между Россией и Западом в аэропорту Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКамала ХаррисОбмен пленными