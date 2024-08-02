До Вашингтону прилетіли звільнені в рамках обміну з РФ американці (відео)

Американський президент зустрів їх на летовищі. Крім того, звільнених з російських колоній співгромадян зустріла також віцепрезидентка Камала Гарріс.

На оприлюднених ЗМІ кадрах можна побачити, як Гершковича, Вілана та Курмашову обіймають їх близькі, рідні, та топ-посадовці.

Обмін в'язнями між РФ та Заходом

Нагадаємо, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США та Німеччиною з іншого. Загалом країни обміняли 24 ув'язнених.

Раніше видання The Insider оприлюднило детальний список імен, які віддала та отримала РФ в рамках масштабного обміну з Заходом.

Детальніше про цей обмін, який назвали найбільшим з часів "холодної війни", та про те, чи наблизив він якось закінчення війни РФ проти України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми повідомляли, що в мережу вже з'явилося відео обміну в'язнями між Росією та Заходом в аеропорту Туреччини.