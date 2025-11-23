В Вашингтоне протестующие требовали импичмента Трампа, в частности из-за Украины

Люди вышли с плакатами "Трамп должен уйти сейчас", "Ты или защищаешь Америку или Трампа - не можешь делать и то, и другое", "Импичмент для их задниц! Держи линию!" и "ТРАМП только что продал Украину".

Один из протестующих Гарри Раш заявил, что вышел на протест из-за того, что в оппозиции ко всему, что делает Дональд Трамп.

"Особенно я возмущен тем, что он дает Украине дедлайн для подписания того, что он называет "соглашение". Это не "соглашение", это капитуляция Путину. Это отвратительно, что он просит украинцев подписать соглашение, к разработке которого не приложились ни они, ни европейские союзники", - заявил Гарри и добавил, что глава Белого дома просто пытается восстановить собственное величие.

"И учитывая то, что дедлайн был объявлен ко Дню Благодарения - именно поэтому я использовал на этом плакате индейку - просто невыносимо. Я солидарен с Украиной и жду дня, когда вы вытолкнете Россию из своей страны", - добавил протестующий.

Другой американец по имени Джереми заявил, что выйти на протест его заставила тема импичмента Трампа.

"Мои мысли относительно объявленного мирного плана - я не поддерживаю его", - рассказал он.