В Вашингтоне протестующие требовали импичмента Трампа, в частности из-за Украины

Сотни протестующих, несогласных с политикой президента США Дональда Трампа, вышли на улицы Вашингтона. Главными поводами собрания стал скандал с файлами Джефри Эпштейна, миграционная политика и мирный план для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСуспільне.
Люди вышли с плакатами "Трамп должен уйти сейчас", "Ты или защищаешь Америку или Трампа - не можешь делать и то, и другое", "Импичмент для их задниц! Держи линию!" и "ТРАМП только что продал Украину".
Один из протестующих Гарри Раш заявил, что вышел на протест из-за того, что в оппозиции ко всему, что делает Дональд Трамп.
"Особенно я возмущен тем, что он дает Украине дедлайн для подписания того, что он называет "соглашение". Это не "соглашение", это капитуляция Путину. Это отвратительно, что он просит украинцев подписать соглашение, к разработке которого не приложились ни они, ни европейские союзники", - заявил Гарри и добавил, что глава Белого дома просто пытается восстановить собственное величие.
"И учитывая то, что дедлайн был объявлен ко Дню Благодарения - именно поэтому я использовал на этом плакате индейку - просто невыносимо. Я солидарен с Украиной и жду дня, когда вы вытолкнете Россию из своей страны", - добавил протестующий.
Другой американец по имени Джереми заявил, что выйти на протест его заставила тема импичмента Трампа.
"Мои мысли относительно объявленного мирного плана - я не поддерживаю его", - рассказал он.
Напомним, 23 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал депортировать более 600 тысяч нелегальных мигрантов до конца этого года.
Относительно так называемого мирного плана Трампа по Украине, ряд стран осудили такое решение. Как известно, план мира, состоящий из 28 пунктов, подразумевает территориальные уступки Украины в пользу РФ, вето на членство Украины в НАТО, а также сокращение численности украинской армии. Правда, накануне Трамп признал, что документ не является окончательным и может быть несколько измененным.