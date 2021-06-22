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Сестра Кім Чен Ина назвала "помилковими" очікування США щодо КНДР

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Пхеньян, Вівторок 22 червня 2021 10:06
Сестра Кім Чен Ина назвала "помилковими" очікування США щодо КНДР Фото: сестра голови КНДР (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина і високопоставлений чиновник правлячої партії КНДР Кім Е Чжон зробила заяву. За її словами, у США неправильні очікування від КНДР.

Про це повідомляє KBS World.

"Очікування, яке вони вибирали, - це помилковий шлях, що призведе до ще більшого розчарування", - сказала вона.

Таким чином сестра північнокорейського лідера відповіла раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану, який в неділю заявив, що бачить "цікавий сигнал" в недавній промові Кім Чен Ина про підготовку як до конфронтації, так і до дипломатії з США.

За словами сестри Кім Чен Ина, США можуть інтерпретувати ситуацію таким чином, щоб шукати розраду для себе.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що КНДР загрожує голод.

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КНДР Кім Чен Ин
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