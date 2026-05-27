ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Вашингтон не пустил заместителя Лаврова на встречу Совбеза ООН

17:25 27.05.2026 Ср
2 мин
В РФ заявили, что решение Вашингтона нарушает обязательства страны как принимающей стороны ООН
aimg Анастасия Никончук
Вашингтон не пустил заместителя Лаврова на встречу Совбеза ООН Фото: ООН (GettyImages)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США отказали в выдаче визы заместителю главы МИД РФ Александру Алимову, который должен был принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: Европа такого не ожидала. США готовят радикальное сокращение участия в НАТО, - Spiegel

О ситуации Небензя сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН, которое проходило под председательством министра иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, Александр Алимов был приглашен китайской стороной для участия во встрече, посвященной соблюдению Устава ООН и вопросам многостороннего сотрудничества.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва пыталась добиться выдачи визы, однако американская сторона в итоге отказала во въезде представителю МИД РФ.

Небензя назвал произошедшее проявлением неуважения к председательству Китая в Совбезе и нарушением соглашения о штаб-квартире ООН.

В ООН напомнили о визовых обязательствах США

Представитель ООН Фархан Хак во время брифинга заявил, что страна пребывания должна обеспечивать выдачу виз всем участникам мероприятий Организации Объединенных Наций, если они направляются в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

При этом в Государственном департаменте США, а также в американской и иранской миссиях при ООН ситуацию сразу не прокомментировали. Китайская сторона также заявила, что не располагает информацией относительно визовых вопросов.

Иранский министр также не прибыл в Нью-Йорк

По информации дипломатов ООН, визу для участия в том же заседании, вероятно, не получил и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Он не прибыл в Нью-Йорк и не встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, как планировалось ранее.

Фархан Хак подтвердил, что встреча с главой ООН не состоится, однако причины отсутствия иранского министра уточнять не стал.

Напоминаем, что глава МИД России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио заявил о риске новых атак по Киеву и рекомендовал иностранным дипломатическим миссиям рассмотреть возможность эвакуации персонала.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООН Соединенные Штаты Америки Вашингтон
Новости
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст