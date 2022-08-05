Вашингтон сповнений рішучості допомогти Україні перемогти у війні, - глава Нацбезу Польщі

Адміністрація США, схоже, сповнена рішучості домагатися військових рішень, вигідних для України. Глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив про це після переговорів з представниками адміністрації Джо Байдена у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

За його словами, війна вступає в ключову фазу і потрібні швидкі рішення щодо постачання зброї Києву.

У середу Солох почав дводенний візит до Вашингтона, присвячений ситуації на Україні та її підтримці, реалізації рішень саміту НАТО і польсько-американському військовому співробітництву. Солох зустрівся з керівництвом Комітету Сенату США з питань збройних сил та закордонних справ. Він розповів про оцінки війни в Україні та необхідність її довгострокової підтримки.

Зокрема, Солох говорив з радником президента США з міжнародної безпеки Джейкобом Салліваном про ситуацію на Україні, в тому числі про вимогу президента Анджея Дуди підтримати країни, що передають зброю Україні. Переговори також стосувалися реалізації рішень мадридського саміту НАТО щодо збільшення присутності союзників на східному фланзі, а також польсько-американського військового та енергетичного співробітництва.

Солох завив, що війна в Україні зараз вступає у вирішальний момент. "Війна все ще триває, і ми знаходимося на етапі, коли наступні місяць або два можуть виявитися доленосними. І в цьому відношенні необхідно прийняти швидкі рішення", - сказав глава Бюро національної безпеки Польщі.

Він зазначив, представники Вашингтона, схоже, рішуче налаштовані домагатися таких рішень, в тому числі і військових, які були б вигідні Україні.

Солох повідомив, що крім допомоги Києву, він також говорив про підтримку Польщі, яка допомагає Україні найбільшою мірою пропорційно і несе при цьому ризик.