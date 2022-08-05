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Вашингтон полон решимости помочь Украине победить в войне, - глава Нацбеза Польши

Новина українською →
Украина, Пятница 05 августа 2022 10:38
Вашингтон полон решимости помочь Украине победить в войне, - глава Нацбеза Польши Фото: глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Администрация США, похоже, полна решимости добиваться военных решений, выгодных для Украины. Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил об этом после переговоров с представителями администрации Джо Байдена в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По его словам, война вступает в ключевую фазу и нужны быстрые решения по поставкам оружия Киеву.

В среду Солох начал двухдневный визит в Вашингтон, посвященный ситуации на Украине и ее поддержке, реализации решений саммита НАТО и польско-американскому военному сотрудничеству. Солох встретился с руководством комитета Сената США по вооруженным силам и иностранным делам. Он рассказал об оценках войны в Украине и необходимости ее долгосрочной поддержки.

В частности, Солох говорил с советником президента США по международной безопасности Джейкобом Салливаном о ситуации на Украине, в том числе о требовании президента Анджея Дуды поддержать страны, передающие оружие Украине. Переговоры также касались реализации решений мадридского саммита НАТО относительно увеличения присутствия союзников на восточном фланге, а также польско-американского военного и энергетического сотрудничества.

Солох завил, что война в Украине сейчас вступает в решающий момент. "Война все еще продолжается, и мы находимся на этапе, когда следующие месяц или два могут оказаться судьбоносными. И в этом отношении необходимо принять быстрые решения", - сказал глава Бюро национальной безопасности Польши.

Он отметил, представители Вашингтона, похоже, решительно настроены добиваться таких решений, в том числе и военных, которые были бы выгодны Украине.

Солох сообщил, что помимо помощи Киеву, он также говорил о поддержке Польши, которая помогает Украине в наибольшей степени соразмерно и несет при этом риск.

Напомним, в июле 2022 года 62% украинцев считают, что война с Россией продлится еще полгода и более. В победу верят более 90% украинцев (71% абсолютно уверены, 22% - скорее уверены).

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