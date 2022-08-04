Перемога не раніше ніж за півроку та жодних поступок ворогу: які очікування українців від війни

У липні 2022 року 62% українців вважають, що війна з Росією триватиме ще півроку і більше. У середині березня більшість вважали, що війна триватиме від тижня до кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данні опитування компанії Info Sapiens .

За даними опитування, в перемогу вірять більше 90% українців (71% абсолютно впевнені, 22% - скоріше впевнені).

Підвищується впевненість українців у необхідності збройної боротьби за повернення територій України, окупованих до 2022 року. 90% опитаних цілком чи скоріше погоджуються, що ЗСУ мають продовжувати боротьбу, доки не повернуть всю територію Донбасу, а відносно Криму такої думки притримуються 84% українців.

Рівень неготовності погоджуватись на територіальні поступки Росії також продовжує поступово зростати. У липні 89% українців не готові погодитись на офіційне визнання Криму частиною Росії, а в березні цей показник становив 75%. 91% проти визнання територією Росії раніше окупованих районів Донбасу, тоді як в березні 79% виступали проти цього. 95% не готові відмовитись від українських територій, які Росія окупувала з 24 лютого - це показник є стабільним з травня.

Опитування проводилось компанією Info Sapiens 21-24 липня 2022 року серед 1018 респондентів. Опитування не проводилось у Криму, а також інших тимчасово окупованих Росією територіях України, де українські оператори не надають послуги мобільного телефонного зв’язку. Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.