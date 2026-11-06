"Стоит прекратить назначать виновных": Кличко отреагировал на критику подготовки Киева к зиме

В частности, мэр Киева заявил, что публичные обвинения и отсутствие должного взаимодействия между уровнями власти усложняют работу в условиях российских атак.

"Мантра центральной власти, что Киев самый плохой, постоянные манипуляции, ложь - плохая история. Потому что в попытке избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически уничтожает Киев", - заявил Кличко.

Он эмоционально отреагировал на ситуацию, заявив, что такая позиция является неуважением к киевлянам, а также к коммунальщикам и работникам критической инфраструктуры.

"Мерзко все это выглядит по отношению к жителям столицы. А также по отношению к энергетикам, коммунальщикам, другим специалистам, которые рискуя жизнью, под обстрелами, круглосуточно делают практически невозможное", - написал городской голова.

Что Кличко сказал об энергетике

Руководитель столицы поинтересовался, какие решения городских властей, не были выполнены и привели к проблемам с подготовкой Киева к зиме.

"Невыполнение каких именно решений "на городском уровне" (как утверждает президент) повлекло за собой неподготовленность "к отопительному сезону и этой российской спецоперации против украинской энергетики"?!", - заявил Кличко.

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Также он поставил под сомнение возможность городской власти предотвратить последствия атак РФ на энергетику и обратил внимание на то, что представителей столицы не привлекают к обсуждению подготовки Киева к зиме.

"Как столица, которая, кстати, начала отопительный сезон 16 октября, должна была предотвратить "российскую спецоперацию против украинской энергетики"? На каких совещаниях и с кем обсуждают подготовку и усилия Киева, не приглашая на них представителей столичных властей?" - заявил Кличко.

Он также спросил, в курсе ли президент, что энергетику "разносят" по всей стране, а не только в Киеве. Мэр подчеркнул, что энергосистема страны взаимосвязана.

Глава столицы призвал к совместной работе

Кличко призвал центральную власть прекратить "назначать виновных" и начать совместно работать, чтобы Киев и вся страна выстояли.

"Может быть, стоит наконец прекратить назначать виновных - в ситуации, когда сложно всем? Когда стоит вопрос, выстоит ли страна. А выстоять она может только совместными усилиями, совместной конструктивной работой власти всех уровней, слаженной работой всех структур и специалистов. А для выводов еще будет время", - подчеркнул мер.