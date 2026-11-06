"Варто припинити призначати винних": Кличко відреагував на критику підготовки Києва до зими

Зокрема, мер Києва заявив, що публічні звинувачення та відсутність належної взаємодії між рівнями влади ускладнюють роботу в умовах російських атак.

"Мантра центральної влади, що Київ найгірший, постійні маніпуляції, брехня - погана історія. Бо в намаганні позбутися Кличка в будь-який спосіб, створюючи постійні перешкоди і не допомагаючи столиці, центральна влада фактично нищить Київ", - заявив Кличко.

Він емоційно відреагував на ситуацію, заявивши, що така позиція є неповагою до киян, а також до комунальників та працівників критичної інфраструктури.

"Мерзотно все це виглядає по відношенню до мешканців столиці. А також по відношенню до енергетиків, комунальників, інших фахівців, які ризикуючи життям, під обстрілами, цілодобово роблять практично неможливе", - написав міський голова.

Що Кличко сказав про енергетику

Очільник столиці поцікавився, які саме рішення міської влади, не були виконані та призвели до проблем із підготовкою Києва до зими.

"Невиконання яких саме рішень "на міському рівні" (як стверджує президент) спричинило непідготовленість "до опалювального сезону та цієї російської спецоперації проти української енергетики"?!", - заявив Кличко.

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Також він поставив під сумнів можливість міської влади запобігти наслідкам атак РФ на енергетику та звернув увагу на те, що представників столиці не залучають до обговорення підготовки Києва до зими.

"Як столиця, яка, до речі, розпочала опалювальний сезон 16 жовтня, мала упередити "російську спецоперацію проти української енергетики"? На яких нарадах і з ким обговорюють підготовку і зусилля Києва, не запрошуючи на них представників столичної влади?" - заявив Кличко.

Він також запитав, чи в курсі президент, що енергетику "розносять" по всій країні, а не лише в Києві. Мер наголосив, що енергосистема країни є взаємопов'язаною.

Очільник столиці закликав до спільної роботи

Кличко закликав центральну владу припинити "призначати винних" і почати спільно працювати, щоб Київ і вся країна вистояли.

"Може, варто нарешті припинити призначати винних - в ситуації, коли складно всім? Коли стоїть питання, чи вистоїть країна. А вистояти вона може тільки спільними зусиллями, спільною конструктивною роботою влади всіх рівнів, злагодженою роботою всіх структур і фахівців. А для висновків ще буде час", - наголосив мер.