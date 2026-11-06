"Стоит прекратить назначать виновных": Кличко отреагировал на критику подготовки Киева к зиме
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику подготовки столицы к обстрелам РФ и зиме. Он призвал центральную власть прекратить поиск виновных и отметил необходимость совместных действий для преодоления последствий атак.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение главы столицы Виталия Кличко к президенту, которое он опубликовал в своем Telegram.
В частности, мэр Киева заявил, что публичные обвинения и отсутствие должного взаимодействия между уровнями власти усложняют работу в условиях российских атак.
"Мантра центральной власти, что Киев самый плохой, постоянные манипуляции, ложь - плохая история. Потому что в попытке избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически уничтожает Киев", - заявил Кличко.
Он эмоционально отреагировал на ситуацию, заявив, что такая позиция является неуважением к киевлянам, а также к коммунальщикам и работникам критической инфраструктуры.
"Мерзко все это выглядит по отношению к жителям столицы. А также по отношению к энергетикам, коммунальщикам, другим специалистам, которые рискуя жизнью, под обстрелами, круглосуточно делают практически невозможное", - написал городской голова.
Что Кличко сказал об энергетике
Руководитель столицы поинтересовался, какие решения городских властей, не были выполнены и привели к проблемам с подготовкой Киева к зиме.
"Невыполнение каких именно решений "на городском уровне" (как утверждает президент) повлекло за собой неподготовленность "к отопительному сезону и этой российской спецоперации против украинской энергетики"?!", - заявил Кличко.
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Также он поставил под сомнение возможность городской власти предотвратить последствия атак РФ на энергетику и обратил внимание на то, что представителей столицы не привлекают к обсуждению подготовки Киева к зиме.
"Как столица, которая, кстати, начала отопительный сезон 16 октября, должна была предотвратить "российскую спецоперацию против украинской энергетики"? На каких совещаниях и с кем обсуждают подготовку и усилия Киева, не приглашая на них представителей столичных властей?" - заявил Кличко.
Он также спросил, в курсе ли президент, что энергетику "разносят" по всей стране, а не только в Киеве. Мэр подчеркнул, что энергосистема страны взаимосвязана.
Глава столицы призвал к совместной работе
Кличко призвал центральную власть прекратить "назначать виновных" и начать совместно работать, чтобы Киев и вся страна выстояли.
"Может быть, стоит наконец прекратить назначать виновных - в ситуации, когда сложно всем? Когда стоит вопрос, выстоит ли страна. А выстоять она может только совместными усилиями, совместной конструктивной работой власти всех уровней, слаженной работой всех структур и специалистов. А для выводов еще будет время", - подчеркнул мер.
Ранее Кличко заявил, что для защиты критической инфраструктуры от российских ракетных атак необходимы системы противовоздушной обороны. По его словам, сами защитные сооружения не могут обеспечить безопасность объектов во время массированных ударов.