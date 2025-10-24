Стоимость "Роснефти" и "Лукойла" обвалилась на миллиарды после новых санкций США

За два дня, по данным биржи, суммарная капитализация обеих компаний сократилась на 424 млрд рублей (5,2 миллиарда долларов). Акции "Роснефти" упали на 3%, компания потеряла 1,56 млрд долларов. Акции "Лукойла" обвалились сильнее - на 7,2%, что нанесло убытки на 3,66 млрд долларов.

Отдельный удар получил основной владелец "Лукойла", самый богатый миллиардер в России Вагит Алекперов. Он потерял за два дня более 83 млрд рублей, или чуть более миллиарда долларов.

При этом, отмечает издание, проблемы только начинаются: "Роснефть" и "Лукойл" могут потерять контрагентов и место на внешних рынках. Только за этот год компании уже несколько раз сталкивались с резким ухудшением финансовых показателей: прибыль первой упала в три раза, второй - вдвое.

Из-за санкций США "Роснефть" и "Лукойл" могут иметь проблемы с поставками нефти в Индию ("Роснефть") и трейдинговыми операциями в Дубаях ("Лукойл"). Проблема в том, что вместе с головными компаниями под санкции попало 36 их "дочек", то есть лазеек почти нет.

"Экспортные объемы могут снизиться, пока логистика будет перестраиваться, а дисконты, вероятно, расширятся", - сказал изданию Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Astra Asset Management.