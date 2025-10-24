Стоимость "Роснефти" и "Лукойла" обвалилась на миллиарды после новых санкций США

Акции крупнейших нефтяных компаний России "Роснефть" и "Лукойл" масштабно упали на фоне санкций США против них, а также против их дочерних структур. Падение составило несколько миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Moscow Times.
За два дня, по данным биржи, суммарная капитализация обеих компаний сократилась на 424 млрд рублей (5,2 миллиарда долларов). Акции "Роснефти" упали на 3%, компания потеряла 1,56 млрд долларов. Акции "Лукойла" обвалились сильнее - на 7,2%, что нанесло убытки на 3,66 млрд долларов.
Отдельный удар получил основной владелец "Лукойла", самый богатый миллиардер в России Вагит Алекперов. Он потерял за два дня более 83 млрд рублей, или чуть более миллиарда долларов.
При этом, отмечает издание, проблемы только начинаются: "Роснефть" и "Лукойл" могут потерять контрагентов и место на внешних рынках. Только за этот год компании уже несколько раз сталкивались с резким ухудшением финансовых показателей: прибыль первой упала в три раза, второй - вдвое.
Из-за санкций США "Роснефть" и "Лукойл" могут иметь проблемы с поставками нефти в Индию ("Роснефть") и трейдинговыми операциями в Дубаях ("Лукойл"). Проблема в том, что вместе с головными компаниями под санкции попало 36 их "дочек", то есть лазеек почти нет.
"Экспортные объемы могут снизиться, пока логистика будет перестраиваться, а дисконты, вероятно, расширятся", - сказал изданию Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Astra Asset Management.
Отметим, что на фоне санкций крупнейший индийский нефтяной холдинг Reliance Industries приобрел миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей. А вечером 24 октября холдинг де-факто подтвердил, что отказывается от дальнейших закупок в РФ.
Также китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти после масштабных санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Речь идет о приостановке поставок не менее 500 тысяч баррелей в день.
В ночь на 23 октября в США объявили о санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Под ограничения попали главные компании и суммарно 36 их дочерних структур.