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В Варшаве ответили на слова Зеленского об "издевательской" ситуации на границе с Польшей

Вторник 20 февраля 2024 11:59
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В Варшаве ответили на слова Зеленского об "издевательской" ситуации на границе с Польшей Фото: министр развития Польши Кшиштоф Гетьман (flickr.com/premierrp)
Автор: Валерия Полищук

Министр развития Польши Кшиштоф Гетьман ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского об "издевательской" ситуации на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Это не является нормальной и привычной ситуацией, ведь фермеры должны иметь возможность нормально работать, а не перекрывать дороги и стоять на пограничных переходах", - заявил он.

Относительно второй части заявления Зеленского, министр сказал, что понимает эмоции президента страны, которая находится в состоянии войны.

Гетьман подчеркнул, что протест фермеров не имеет ничего общего с политикой.

"Я не думаю, что это первый раз, когда президент Зеленский высказывается достаточно резко. Я пытаюсь понять человека, который находится под огромным давлением, хотя и не согласен с тем, что он сказал", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что никто не в состоянии поставить себя на место президента, в котором он сегодня находится, но "учитывая всю совокупность наших отношений, на то, что мы поддерживаем Украину, что мы поддерживали ее с первого дня, я был бы осторожным".

"Я был бы осторожным в таких заявлениях, потому что это действительно не о политике. Я бы посоветовал нашим партнерам и друзьям из Украины быть немного более чувствительными к проблемам не только польских фермеров", - заявил министр развития.

Заявление Зеленского

Ранее президент заявлял, что под Купянском, где не стихает враждебная артиллерия, новости о блокаде границы польскими фермерами выглядят просто издевательски. Украине и Польше необходимо искать общие рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Блокада границы

Польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".

19 февраля министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады пассажирского транспорта.

Что происходит на украино-польской границе и как это комментируют с обеих сторон – читайте в материале РБК-Украина.

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