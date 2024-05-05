В Варшаве произошло смертельное ДТП, вероятно, с украинцами и белорусом, - СМИ

В столице Польши Варшаве произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека. Среди жертв, вероятно, двое граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Agencja Prasowa .

ДТП произошло в варшавском районе Вилан на улице Вогла еще 3 мая.

В настоящее время появились данные местной прокуратуры по причине аварии - это превышение скорости и потеря контроля над автомобилем BMW. Такие вывод озвучил представитель окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна.

Отмечается, что по предварительным данным, среди погибших вероятно двое украинцев и гражданин Беларуси. Имена жертв еще предстоит устанавливать.

Как рассказали в прокуратуре, автомобиль BMW на большой скорости врезался в дерево, после чего машина загорелась.

"По этому делу уже назначена судебная экспертиза. По предварительным выводам, проведенным на месте ДТП, причиной аварии произошло превышение скорости и потеря управления автомобилем BMW вследствие этого", - сказал Банна.

Расследование начато по уголовной статье, предусматривающей ответственность за непреднамеренное ДТП с фатальными последствиями.

ДТП с украинскими в Польше

Ранее сообщалось, что в конце марта в Польше в аварии погиб 18-летний украинец - он пытался скрыться от полиции и врезался в придорожный столб. Смертельное ДТП произошло в городе Ополе.

Также сообщалось, что 1 марта в Польше автомобиль врезался в толпу, когда люди переходили через пешеходный переход. Как выяснилось позже, среди пострадавших были шесть украинцев.

Напомним также, в конце января в Польше попал в аварию украинский автобус с более чем 60 человек внутри. Так, в бусе из Украины в Польшу ехали 59 пассажиров, а везли их 2 водителя. Тогда в результате аварии в больницу были доставлены 18 человек.