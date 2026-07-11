Варшава и Париж начали конкретные переговоры о "ядерном зонтике"

Польша и Франция провели в Париже первое заседание группы по ядерному сотрудничеству. Стороны провели первое заседание специальной координационной группы в Париже по усилению обороны всего континента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.
Консультации стали ответом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по расширенному сдерживанию. Париж предлагает европейским партнерам новую концепцию защиты.
Франция не предлагает создать общее европейское ядерное оружие, а предлагает совместную ядерную ответственность. Все из-за роста угроз для ЕС со стороны России.
Создание этой группы – практический шаг. Варшава и Париж укрепляют оборонное партнерство и хотят сделать Европу более безопасной. Роль Польши в этом процессе становится все более весомой.
В польском МИДе официально прокомментировали результаты встречи:
"В ходе встречи польская и французская делегации сосредоточились на актуальных вопросах европейской безопасности на фоне российской агрессии против Украины и росте угроз для континента. Стороны определили направления дальнейших детальных переговоров и двустороннего сотрудничества, направленных на укрепление безопасности Польши, Франции и всей Европы".
Диалог не ограничится одной встречей. Стороны уже определили планы будущего.
Основные направления работы группы включают:
Франция – единственная страна ЕС с ядерным оружием. Интересно, что страна не имеет наземного ядерного компонента, а все ее ракеты размещаются на кораблях, подлодках и самолетах.
Париж имеет в арсенале более 300 ядерных ракет. При этом Франция официально заявила о планах увеличить этот арсенал.
В Европе безъядерные страны все чаще идут на шаги по изменению такого статуса после агрессии против Украины со стороны РФ. На днях президент Литвы анонсировал отмену конституционного запрета на ядерное оружие.
А президент Финляндии официально подписал поправки в закон о ядерной энергетике. Этот шаг окончательно позволил ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны в рамках интеграции в оборонную систему НАТО.