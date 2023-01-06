Варфоломей в четвертую годовщину Томоса встретился с Порошенко на Фанаре

"Сегодня действительно исторический, четыре года назад из большой любви Его Всесвятости была создана Украинская церковь, объединив все православные церкви Украины. И сегодня мы имеем одну объединенную нацию и одну объединенную церковь. Завтра митрополит Эпифаний проведет рождественское богослужение в Киево-Печерской Лавре", - заявил Порошенко.

В свою очередь Варфоломей передал украинскому народу благословения и поздравил с Рождеством Христовым.

"Мы молимся за завершение этой несправедливой войны и агрессии день и ночь, за украинских людей, сильных и отважных, которые решились защищать целостность и свободу Украины. Мы с вами из-за любви и молитвы. Мы рады видеть, что международное сообщество тоже с вами. Справедливость и правда всегда побеждает", - сказал Варфоломей.

Порошенко обсудил с патриархом вопрос влияния церкви московского патриархата в Украине. Как известно, недавно ПЦУ обратилась к Варфоломею и к предстоятелям других церквей по осуждению действий РПЦ.

"Мы не можем допустить связей с церковью страны - агрессора, которая убивает украинцев в Украине. Это не церковь, где дьявол. И в этой ситуации я очень ценю вашу любовь к Украине, украинскому народу, Богу. И если Бог из нами, какая разница кто против нас. Я думаю, что за эти четыре года мы прошли большое расстояние, многие присоединились к нашей церкви. Наша церковь открыта к объединению. По моему мнению, деятельность нашей церкви, Православной Церкви Украины чрезвычайно важна для нашей будущей победы, не менее важна, чем деятельность наших военных, наших волонтеров, наших людей", - подчеркнул Порошенко.