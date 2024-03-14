Грузовики в Польшу могут проехать только через один пункт пропуска, - ГПСУ

Движение грузовиков в сторону Польши осуществляется только на пункте пропуска "Краковец". Заблокированными остаются "Ягодин", "Устилуг, "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Демченко отметил, что движение грузовиков происходит только в пункте пропуска "Краковец", который польские фермеры разблокировали с 8 по 9 марта.
"У нас была предварительная информация, что они планировали возобновить блокировку 13 марта, но в течение вчерашнего дня этого не произошло", - сообщил спикер ГПСУ.
Также он рассказал, что поляки на заблокированных ЧП пропускают некоторое количество грузовиков, в частности через "Шегини" за прошедшие сутки в Украину проехали 40 грузовиков.
В очереди на территории Польши в пяти заблокированных пунктах пропуска находится около 1050 грузовиков. В частности, в разблокированном ПП "Краковец" возможность проезда ожидает около 500 грузовых автомобилей.
В то же время легковые автомобили и автобусы не имеют осложнений с пересечением границы в обе стороны.
Напомним, с конца прошлого года между Польшей и Украиной возникло обострение, когда польские фермеры и перевозчики блокировали границу.
В феврале протесты на польско-украинской границе ужесточились. Пункты пропуска блокируют фермеры, они несколько раз высыпали украинское зерно.
Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.
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