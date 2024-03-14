Грузовики в Польшу могут проехать только через один пункт пропуска, - ГПСУ

Демченко отметил, что движение грузовиков происходит только в пункте пропуска "Краковец", который польские фермеры разблокировали с 8 по 9 марта.

"У нас была предварительная информация, что они планировали возобновить блокировку 13 марта, но в течение вчерашнего дня этого не произошло", - сообщил спикер ГПСУ.

Также он рассказал, что поляки на заблокированных ЧП пропускают некоторое количество грузовиков, в частности через "Шегини" за прошедшие сутки в Украину проехали 40 грузовиков.

В очереди на территории Польши в пяти заблокированных пунктах пропуска находится около 1050 грузовиков. В частности, в разблокированном ПП "Краковец" возможность проезда ожидает около 500 грузовых автомобилей.

В то же время легковые автомобили и автобусы не имеют осложнений с пересечением границы в обе стороны.