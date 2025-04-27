В Ванкувере 9 человек погибли после наезда внедорожника на фестивале

Полиция Ванкувера сообщила через социальные сети, что на уличном фестивале филиппинско-канадской общины Lapu Lapu Day в субботу, 26 апреля, погибли 9 человек.

Это произошло после того, как черный внедорожник въехал в толпу возле перекрестка Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит. Еще несколько других людей получили травмы, но их количество неизвестно. Сообщается что всего на празднике находилось до 100 000 человек.

По словам временного начальника полиции Ванкувера Стивена Рая, 30-летний подозреваемый в наезде на людей был задержан.

Он также во время брифинга отметил, что свидетели удерживали подозреваемого до прибытия полиции. Водитель был известен правоохранителям "в определенных ситуациях" однако никак не связанных с терроризмом.

"Это не было актом терроризма", - заявила полиция Ванкувера.

Фото: автомобиль, который въехал в толпу на фестивале (PhotographicFloridian / x.com)

Неожиданный наезд

Журналисты, которые были на месте происшествия, отмечают, что наезд на людей был совершенно неожиданным. Они рассказали изданию, что фестиваль был замечательным до момента трагедии.

Наезд случился уже после завершения выступления основного участника. Группы начали разбирать сцену и палатки, когда произошла авария. Когда они подняли баррикаду, чтобы пропустить машину, автомобиль просто въехал в толпу на большой скорости.

"Это было похоже на зону боевых действий", - рассказали очевидцы.