У Ванкувері 9 людей загинули після наїзду позашляховика на фестивалі

Поліція Ванкувера повідомила через соціальні мережі, що на вуличному фестивалі філіппінсько-канадської громади Lapu Lapu Day у суботу, 26 квітня, загинули 9 людей.

Це сталося після того, як чорний позашляховик в'їхав у натовп біля перехрестя Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт. Ще кілька інших людей отримали травми, але їхня кількість невідома. Повідомляється що всього на святі перебувало до 100 000 осіб.

За словами тимчасового начальника поліції Ванкувера Стівена Рая, 30-річного підозрюваного у наїзді на людей було затримано.

Він також під час брифінгу зазначив, що свідки утримували підозрюваного до прибуття поліції. Водій був відомий правоохоронцям "у певних ситуаціях" однак ніяк не пов'язаних із тероризмом.

"Це не було актом тероризму", - заявила поліція Ванкувера.

Фото: автомобіль, який в'їхав у натовп на фестивалі (PhotographicFloridian / x.com)

Несподіваний наїзд

Журналісти, що були на місці події, зазначають, що наїзд на людей був цілком несподіваним. Вони розповіли виданню, що фестиваль був чудовим до моменту трагедії.

Наїзд трапився вже після завершення виступу основного учасника. Групи почали розбирати сцену та намети, коли сталася аварія. Коли вони підняли барикаду, щоб пропустити машину, автомобіль просто в'їхав в натовп на великій швидкості.

"Це було схоже на зону бойових дій", - розповіли очевидці.