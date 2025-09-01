Официально! Ванат в "Жироне": все о трансфере звездного "динамовца"

Что известно о трансфере Ваната в "Жирону"

Контракт 22-летнего нападающего рассчитан на пять лет - до лета 2030-го. Ванат перешел в испанский клуб в последние дни летнего трансферного окна.

Трансфер Ваната является одним из самых дорогих для украинских футболистов. По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Жирона" активировала клаусулу форварда, которая составляла 20 миллионов евро.

В "Жироне" украинский форвард будет бороться за место в основном составе с капитаном команды Кристианом Стуани, а также Абелем Руисом, Бояном Мийовски и Давда Камара.

Владислав Ванат стал третьим украинцем в составе "Жироны". С января 2023 года за каталонский клуб выступает другой экс-футболист "Динамо" - Виктор Цыганков. А на позиции голкипера два матча в текущем сезоне провел Владислав Крапивцов.

В общем, Ванат - второй украинский центральный нападающий, которого приобрела "Жирона" в истории. В сезоне 2023/24 за клуб играл Артем Довбик, который с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Также, Ванат - второй украинский футболист, перешедший в клуб испанской Примеры в летнее трансферное окно. Кроме него в чемпионат Испании переехал вратарь Яков Кинарейкин, который подписал контракт с "Вильярреалом", но пока выступает за молодежную команду.

О футбольном клубе "Жирона"

Футбольный клуб "Жирона" выступает в элитном дивизионе чемпионата Испании с сезона 2022/23. В сезоне 2023/24 команда заняла третье место - это стало лучшим результатом в истории клуба.

Однако сезон 2024/25 оказался менее успешным. "Жирона" финишировала 16-й, набрав 41 очко, и лишь одно очко отделило каталонцев от зоны вылета.

Новый сезон 2025/26 команда начала с двух поражений - от "Райо Вальекано" (1:3) и "Вильярреала" (0:5). Следующий матч в чемпионате Испании "Жирона" проведет в субботу, 30 августа, против "Севильи".

Статистика игрока и украинский след в "Жироне"

В текущем сезоне Владислав Ванат провел за "Динамо" 7 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

В "Жирону" Ванат перешел после четырех лет выступлений за "Динамо". За это время он провел 118 матчей во всех турнирах и забил 50 мячей.