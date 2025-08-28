Ванат в шаге от Ла Лиги: "Жирона" договаривается с "Динамо" о трансфере

Условия контракта

"Жирона" предлагает за 23-летнего украинца 15 млн евро, которые должны быть оплачены тремя траншами в течение 1,5 года, а также 20% от будущей перепродажи игрока. "Динамо" настаивает на двух выплатах в течение года.

Изначально испанский клуб предлагал 9 млн евро, но эта сумма не устроила киевлян. Активное участие агента Пере Гвардиолы и давление со стороны самого футболиста и его окружения повлияли на готовность клуба пойти на уступки.

Соглашение с "Динамо"

Ванат имеет действующее соглашение с "Динамо" до лета 2027 года. А Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн евро.

В сезоне 2024/25 форвард провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал 9 ассистов. В нынешнем сезоне на его счету уже 3 гола и 2 результативные передачи в 7 играх.

По информации испанских СМИ, "Жирона" уже согласовала с футболистом контракт на 5 сезонов. Клуб рассматривает Ваната как потенциального преемника Артема Довбыка.

Отсутствие в матче с "Маккаби"

Форвард не попал в заявку "Динамо" на ответный матч плей-офф Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

Как сообщил главный тренер киевлян Александр Шовковский, Ванат и Анхель Торрес не смогут помочь команде. Причина не уточнялась, однако клуб стремится обезопасить игрока от возможных травм.

Украинцы в "Жироне"

Сейчас цвета каталонского клуба защищают вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков. Оба сыграли в матче 2 тура Ла Лиги против "Вильярреала", где "Жирона" потерпела поражение 0:5.