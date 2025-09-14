Ванат дебютирует за "Жирону": где и когда смотреть исторический матч сегодня

Когда состоится игра

Поединок стартует сегодня, 14 сентября в 15:00 в городе Виго.

"Сельта" с 3-мя очками занимает 15-е место в таблице, "Жирона" с нулем в пассиве пока идет последней, 20-й.

Ванат - единственный чистый нападающий в основном составе каталонцев на игру. Он также единственный из трех украинцев, кто попал в стартовую 11-ку. Голкипер Владислав Крапивцов есть в заявке на матч, но остался в запасе. А вингер Виктор Цыганков из-за травмы пропустит встречу.

Стартовый состав "Жироны": Гассанига - Арнау, Рейс, Блинд, Морено - Витсель, Унаи - Асприлья, Иван Мартин, Рока - Ванат.

Ванат в "Жироне"

23-летний форвард сборной Украины перешел в ряды каталонцев и подписал контракт до 2030 года. Трансфер обошелся "Жироне" в почти 17 млн евро.

В "Жироне" новичок будет играть под 19-м номером и будет конкурировать за место в основном составе с капитаном команды Кристианом Стуани, а также Абелем Руисом и Бояном Миовски.

Ванат - второй украинский нападающий, которого приобрела "Жирона" в истории. В сезоне-2023/24 за клуб играл Артем Довбик, который с 24 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Где смотреть матч

Матч чемпионата Испании в Украине будет транслировать медиасервис Megogo.

Прямая трансляция доступна с подписками MEGOPACK XL, "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная + благотворительность".