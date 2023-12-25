НБУ предупредил о негативном влиянии на валютный рынок затягивания с помощью Украине

Вопрос о выделении помощи Украине от ЕС и США должен быть решен в ближайшие месяцы. Затягивание окажет негативное влияние на валютный рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике ( КМП ) НБУ 13 декабря, во время которого было поддержано решение снизить учетную ставку с 16 до 15%.

Как отметили участники дискуссии, риски инфляционного развития и курсовой устойчивости в условиях войны остаются значительными, а некоторые даже частично реализовались. В частности, произошла задержка с предоставлением Украине внешней финансовой помощи, сохраняется неопределенность сроков и объемов дальнейших поступлений. Бюджеты поддержки Украины на 2024 год со стороны ключевых партнеров - ЕС и США - до сих пор не утверждены.

"Эта проблема, вероятнее всего, решится в течение следующих месяцев. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ "Механизм расширенного финансирования" для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью этой программы", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, сейчас международные резервы Украины составляют почти 39 млрд долларов и достаточны для сохранения контроля над курсовой динамикой.

"Однако затягивание решения вопроса о международном финансировании может негативно сказаться на ожиданиях, а следовательно, и обусловить дополнительный спрос на валюту. Соответственно, НБУ должен действовать взвешенно, чтобы не повредить достижениям по обеспечению курсовой устойчивости и умеренной инфляции", - сообщили в НБУ.

Помощь Украине

Напомним, в декабре возникли сложности с одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд. долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд евро. Сенат планирует рассмотреть пакет помощи Украине в январе. ЕС вернется к вопросу помощи в феврале после того, как пакет заблокировала Венгрия.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что в декабре реализовались риски ритмичности поступлений помощи Украины. "Ритмичность - да, возможна подвешена сейчас, но мы не готовы утверждать, что подвешена достаточность, что подвешены ожидания относительно объемов финансовой помощи", - отметил Пышный.

В то же время НБУ ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью программы.