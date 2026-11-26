В четверг, 26 ноября, курсы доллара и евро в украинских обменниках снизились. Обе валюты подешевели как при покупке, так и продаже. Банки также пересмотрели свои предложения, но изменения отличаются в зависимости от учреждения и способа обмена.

Сколько сегодня стоит валюта в банках и обменниках, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро четверга, 26 ноября, доллар в обменниках покупают по 45,40 гривны (-15 коп), а продают – по 45,55 гривны (-15 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 49,90 грн (-13 коп), а продают – по 50,15 грн (-15 коп).

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 45,11 грн для покупки валюты (-8 коп) и 45,59 грн для ее продажи (-15 коп).

Евро банки покупают в среднем по 49,36 грн (-11 коп), а продают – по 50,13 грн (-18 коп).

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,55 гривны (-15 коп), а для карт – по 45,45 гривны (-21 коп). Покупает валюту банк в отделениях по 44,95 гривны (-15 коп), а для карт – по 45,10 гривны (-15 коп).

Евро в отделениях банка можно купить по 50,10 гривны (-15 коп), а картой – по 50 гривен (-25 коп). Курс покупки составляет 49,10 гривны в отделениях (-15 коп) и 49,44 гривны для карт (-4 коп).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,45 гривны (-25 коп), а для карт – по 45,65 гривны (-25 коп). Покупка доллара доступна по курсу 45,10 гривен в приложении (-5 коп) и 45 гривен для карт (-5 коп).

Евро в приложении можно купить по 50,05 гривны (-20 коп), а картой – по 50,25 гривны (-25 коп). Курс покупки составляет 49,25 гривны в приложении (-20 коп) и 49,20 гривны для карт (-10 коп).

''ПУМБ'' продает доллары во время наличного обмена по 45,80 гривны (без изменений), а по коммерческому курсу – также по 45,80 гривны (без изменений). Банк покупает доллары по 45,20 гривны во время наличного обмена (без изменений) и по 45,30 гривны по коммерческому курсу (без изменений).

Евро в наличных кассах банка можно купить по 50,40 грн (без изменений), а сдать – по 49,70 грн (без изменений).

Monobank сегодня продает доллары по 45,44 гривны (-20 коп.), а евро – по 49,99 гривны (-25 коп.). Покупает валюту банк по 45,11 гривны за доллар (-15 коп.) и по 49,45 гривны за евро (-15 коп.).

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