Валюты двух стран Восточной Европы возглавили рейтинг Bloomberg в 2025 году

Жесткая денежно-кредитная политика в Венгрии и Чехии помогает их валютам показывать лучшие результаты в мире в этом году. Растущее число инвесторов считает, что укрепление форинта и кроны продолжится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Центробанки Будапеште и Праге намерены на этой неделе сохранить процентные ставки без изменений, чтобы сдерживать сохраняющиеся инфляционные риски.

Несмотря на различия в экономическом росте и бюджетной политике, их рынки оказались среди крупнейших победителей года, поскольку инвесторы ищут диверсификацию от американских активов на фоне снижения ставок ФРС.

Рост валют в этом году

Форинт подорожал более чем на 20% к доллару, а чешская крона выросла на 18% - больше, чем любая из 31 основных валют, отслеживаемых Bloomberg, за исключением рубля, который не торгуется свободно после вторжения России в Украину.



С инфляцией выше целевых показателей центробанков аналитики ING Bank и Citigroup прогнозируют сохранение политики сдерживания ценовых давлений. "Обe валюты показали неплохой рост за последние недели, и, по нашему мнению, есть еще потенциал для укрепления", - заявил стратег ING Франтишек Таборски.

Форинт и крона выросли почти на 6% и 4% к евро соответственно. Citigroup ранее рекомендовала открывать короткие позиции по евро против обеих валют.

Ставки и политика центробанков

Центробанк Венгрии, вероятно, оставит ключевую ставку на уровне 6,5%, сохранив одну из самых высоких ставок в Европе после того, как государственные меры не смогли сдержать рост стоимости базовых товаров. Также ожидается публикация новых прогнозов по инфляции.

Инвесторы, ориентированные на carry-trade, любят форинт, занимая средства в странах с низкими ставками и инвестируя там, где они выше, отмечает стратег Societe Generale Марек Дримал. Снижение ставки ФРС на прошлой неделе усилило этот тренд.

Облигации Венгрии также растут: доходность 10-летних бумаг составила 6,85%, что является минимальным показателем с апреля. Питер Кисс из Amundi SA считает, что есть потенциал для открытия новых позиций на покупку форинта.

Ситуация в Чехии

На заседании в Праге 24 сентября, скорее всего, будет принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 3,5% после снижения ее на полпроцента в цикле смягчения, начавшемся в конце 2023 года. Некоторые члены правления выступают против дальнейших снижений из-за быстрого роста цен на жилье, услуг и заработной платы.

Сильная крона отражает устойчивость экономики, платежный баланс и положительное восприятие страны инвесторами, отметил заместитель управляющего Чешского национального банка Ян Фрайт.

Восстановление экономики, рост зарплат и стабильный рынок недвижимости создают условия для жесткой денежной политики, поддерживающей валюту.

"В целом текущая ситуация подтверждает нашу жесткую позицию: следующий шаг от ЧНБ - повышение ставок в ближайшие кварталы", - добавил Таборски.